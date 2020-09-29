شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة جنوى مع تورينو بعد اكتشاف 14 حالة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جيانى نانى ممثل الأطباء فى اللجنة الطبية للدورى الإيطالي، أنه سيتم تأجيل مباراة فريق جنوى المقبلة ضد تورينو فى مسابقة الدورى الايطالي، بعد اكتشاف أمس 14 حالة كورونا بين اللاعبين وموظفى النادي، وتواجه كرة القدم الإيطالية عواقب كبيرة بعد واقعة اعلان للاصابات العديدة بصفوف الفريق، والتى جاءت بعد 24 ساعة فقط من مواجهة فريق نابولي.

وفاز نابولى 6-صفر على جنوى نهاية الأسبوع الماضى وقد خضع لاعبيه لاختبارات قبل مباراته المقبلة ضد يوفنتوس، لكن نانى يأمل أن تكون هناك مباراة وحيدة مؤجلة بين جنوى وتورينو.

وقال لشبكة "سكاى سبورت إيطاليا": "فى رأيي، سيكون علينا فقط اتخاذ قرار بشأن مباراة جنوى وتورينو، باستثناء أى مفاجآت، كما هو الحال مع نابولي".

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وأضاف: "لقد خضعوا لاختبارات المسحة فى نابولى اليوم وسيتم اختبارهم مرة أخرى يوم الجمعة، وطالما أن الفرق الأخرى لا يوجد بها أرقام كارثية، سيقتصر القرار على جنوى تورينو".

وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" أن هناك تغييرات كبيرة سوف يتم إجراؤها على بروتوكول الدورى الإيطالى بسبب هذه الواقعة، معتبرة ما حدث خطأ كان يجب مراجعته، لاسيما بعد إصابة حارس جنوى قبل بدء المباراة بـ24 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يجب على الاتحاد الإيطالى لكرة القدم تأجيل المباراة لبضعة أيام، لاسيما أنه تم بعدها الكشف عن إصابة ثانية فى فريق جنوى، ورغم ذلك أقيمت المباراة فى الوقت المحدد لها دون أى تغيير.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك خللا فى النظام كشفته الأحداث الأخيرة، وهو ما تسبب فى حالة القلق التى يعيشها الجميع حاليًا، لأن اللعب ضد فريق تم اكتشاف حالات إيجابية بين صفوفه قبل يوم واحد من المباراة لم يكن قرارًا حكيمًا.