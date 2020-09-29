شكرا لقرائتكم خالد بيبو ردا على الاتهامات: لا يليق بأبناء الأهلى التجريح والاستبعاد فنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، على الاتهامات التى وجهت إليه طوال الفترة الماضية، بتعمده إقصاء أبناء النجوم من القطاع بسبب مشاكل وتوجهات خارج الكرة، وقال فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " الأشبال" الذى يقدمه أسامة حسنى على قناة الأهلى: فى نظام كل واحد بيشتغل وعارف مكانه، والنقاش شىء أساسى لا يوجد إجبار أو قرار من طرف واحد، ونضع خطة تتماشى مع تدعيم الفريق الأول.

واصل: مش مهتم بالسوشيال ميديا وبطنش كل ما هو خارج نطاق عملى، وأعذر كل أب يرى أن نجله يجب أن يكون متواجد بالنادى ومن حقه أن يثور، وأضاف: لكن فقط ما يضايقنى التجريح لأنه لا يليق بأبناء الأهلى ولا يصح أن أرد عليه وأحترم الجميع وأرى أنه لا يجب الدخول فى جدال، هم كباتن الأهلى ولعبت معهم.

وختتم: الشق الفنى يتعلق بالمدير الفنى الأجنبى واللجنة الفنية وهم من يختارون من يبقى ومن يرحل ولا أتدخل إطلاقاً فى المسئولية الفنية، أوفر لهم فقط كل السبل للعمل الجيد، ولا يمكن أن ينفرد شخص بالقرار بمفرده.

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وفى وقت سابق، أعرب محمد عمارة عن غضبه الشديد من "تصفية الحسابات"، على حد وصفه، على حساب نجله، قائلا، "مش هسكت، ابن خالد بيبو فى قطاع الناشئين 2005، وبعد توليه مسئولية قطاع الناشئين، قام بإقالة المدرب الذى لم يكن يمنح نجله الفرصة للمشاركة، قام بإقالة مدرب من منصب استمر فيه لـ 9 سنوات بالأهلى من أجل نجله".

وقال محمد عمارة فى وقت سابق، إنه لا يمانع انضمام نجله لنادى الزمالك وبيراميدز خلال الأيام المقبلة إذا كان لديه رغبة فى ذلك، خاصة بعد استغناء قطاع الناشئين بالنادى الأهلى عن اللاعب الصاعد خلال الساعات الماضية، وأضاف هشام حنفى، لا أعلم سبب رحيل نجلى خاصة أن هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددا على أن رحيله عن الأهلى لأسباب غير فنية.