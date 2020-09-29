شكرا لقرائتكم التشيكى بروكيتش يبرئ خالد بيبو من تهمة إقصاء أبناء النجوم السابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برأ التشيكى ميشيل بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى، خالد بيبو رئيس القطاع بالنادى من تهمة تعمد إقصاء أبناء النجوم السابقين من القلعة الحمراء، وقال بروكيتش فى تصريحات لقناة الأهلى: متطلبات الكرة العالمية صعبة فى الوقت الحالى ومن الصعب تنفيذها على قطاع كبير من اللاعبين، ولذلك قررنا تخفيض الأعداد لخمس فرق بكل فريق 25 لاعب فقط هم الأفضل فى مصر لتدعيم الفريق الأول، حتى نستطيع التركيز فى التفاصيل كان يجب تقليل الأعداد.

واصل: الأمر الأصعب كان رحيل 100 لاعب من النادى وأعلم أنه أمر صعب لأن كل لاعب يحلم بالمشاركة فى الأهلى ولكن كنا بحاجة لتقليل الأعداد، معظم اهتمام الجماهير بالفريق الأول، ولكن الناشئين هم القاعدة الأساسية لتدعيم الفريق وتفكير إدارة الأهلى فى تطوير القطاع كان أمر مميز، واختتم: اللاعب المصرى لديه إمكانيات كبيرة فى السرعة والمهارة والأسلوب الجيد.

وأطاح مسئولو النادى الأهلى بعمر على ماهر نجل على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق من قطاع الناشئين بالنادى، وذلك بعد أيام من توجيه الشكر لنجلى محمد عمارة وهشام حنفى ثنائى الأهلى الأسبق، وأبلغ إدارى الفريق عمر على ماهر بالقرار بعد انتهاء آخر تدريبات الفريق، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الساعات الماضية إلا أنه لم يحدد وجهته حتى هذه اللحظة.