الارشيف / اخبار الرياضه

توتنهام يتغلب على تشيلسي ويبلغ الدور القادم في الكأس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم توتنهام يتغلب على ويبلغ الدور القادم في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب توتنهام هوتسبير 5-4 على تشيلسي بركلات الترجيح ليتقدم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 في مواجهتهما بالدور الرابع يوم الثلاثاء.

وسدد ميسون ماونت لاعب تشيلسي في القائم ليهدر الركلة الخامسة لتشيلسي بعد أن سجل اللاعبون كل المحاولات الأخرى.

Advertisements

وأحرز الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول أهدافه مع النادي ليضعه في المقدمة في الدقيقة 19، إذ سدد الكرة في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من الظهير سيزار أزبليكويتا.

وقدم حارس تشيلسي الجديد إدوارد مندي أداء واثقا في مباراته الأولى منذ انضمامه من ستاد رين، وتصدى بشكل جيد لتسديدة قوية في الشوط الثاني من الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريغيلون الذي كان يخوض مباراته الأولى مع توتنهام.

لكن شباك مندي اهتزت أخيرا في الدقيقة 83 عندما انطلق ريغيلون داخل منطقة الجزاء ومرر إلى إيريك لاميلا الذي سيطر على الكرة عند الزاوية البعيدة قبل أن يسجل من مدى قريب ويرسل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها توتنهام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتغلب على تشيلسي ويبلغ الدور القادم في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا