شكرا لقرائتكم توتنهام يتغلب على تشيلسي ويبلغ الدور القادم في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب توتنهام هوتسبير 5-4 على تشيلسي بركلات الترجيح ليتقدم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 في مواجهتهما بالدور الرابع يوم الثلاثاء.

وسدد ميسون ماونت لاعب تشيلسي في القائم ليهدر الركلة الخامسة لتشيلسي بعد أن سجل اللاعبون كل المحاولات الأخرى.

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وأحرز الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول أهدافه مع النادي ليضعه في المقدمة في الدقيقة 19، إذ سدد الكرة في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من الظهير سيزار أزبليكويتا.

وقدم حارس تشيلسي الجديد إدوارد مندي أداء واثقا في مباراته الأولى منذ انضمامه من ستاد رين، وتصدى بشكل جيد لتسديدة قوية في الشوط الثاني من الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريغيلون الذي كان يخوض مباراته الأولى مع توتنهام.

لكن شباك مندي اهتزت أخيرا في الدقيقة 83 عندما انطلق ريغيلون داخل منطقة الجزاء ومرر إلى إيريك لاميلا الذي سيطر على الكرة عند الزاوية البعيدة قبل أن يسجل من مدى قريب ويرسل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها توتنهام.