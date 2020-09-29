"أود إنهاء الخلافات".. ميسي يخرج عن صمته بـ4 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، لأول مرة بعد إعلان استمراره في النادي الكتالوني، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميسي، في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية ستُنشر تفاصيلها غدا الأربعاء: "بعد العديد من الخلافات، أود أن أنهي ذلك، ويجب على جميع مشجعي برشلونة أن يتحدوا الآن، ويفترضوا أن الأفضل لم يأت بعد".

وأضاف صاحب الـ33 عاما: "أنا أتقبل أخطائي، إذا كانت موجودة، فسيكون ذلك فقط من أجل أن يصبح برشلونة أفضل وأقوى".

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وتابع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري: "إضافة الشغف والحماس سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، يجب أن نكون متحدين دائما ونجدف في نفس الاتجاه".

وعن رسالته لجماهير برشلونة، أتم ميسي قائلا: "أردت إرسال رسالة لكل مشجعي برشلونة وإلى كل الكتالونيين الذين يتابعوننا، إذا كان أحدهم في أي وقت أزعجه ما قلته أو فعلته، فلا شك في أنني فعلت ذلك لأنني أفكر دائما في الأفضل لبرشلونة".

يُذكر أن ميسي كان أرسل خطابا رسميا لبرشلونة لإبلاغه برغبته في الرحيل، قبل أن يقرر في النهاية البقاء مع البارسا حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.