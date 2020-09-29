رسمياً.. مانشستر سيتي يضم مدافع بنفيكا البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع روبين دياز مدافع بنفيكا البرتغالي رسمياً بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي 64 مليون إسترليني، وسيحصل بنفيكا على نيكولاس أوتاميندي مقابل 15 مليون إسترليني، ليدفع السماوي 49 مليوناً لنظيره البرتغالي.

مانشستر سيتي تعرض لهزيمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز (5-2) أمام ليستر سيتي على ملعبه في الجولة الثالثة في البطولة ليُسرع من عملية تدعيم الصفوف.

وحاول مانشستر سيتي ضم كاليدو كوليبالي من نابولي، لكن مغالاة النادي الإيطالي منعت الصفقة من الحدوث في ظل عدم موافقة السيتي على زيادة العرض المادي.

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وسيكون روبين دياز (23 عاماً) هو المدافع الرابع في تشكيل مانشستر سيتي الحالي مع إريك جارسيا وجون ستونز وأيمريك لابورت.

وعلق دياز على انتقاله للفريق السماوي :"اللعب في فريق مثل مانشستر سيتي فرصة رائعة بالنسبة لي ولأي شخص أخر".

وأضاف مدافع السيتي الجديد :"نجاحات مانشستر سيتي تتحدث عن نفسها، لقد سيطر الفريق على الكرة في إنجلترا في السنوات القليلة الماضية، ويلعب كرة هجومية رائعة، شعرت أنني لائق لهذا الفريق".

وأنهى روبين دياز :"متحمس جداً للتدريب مع الفريق الذي يضج بالمواهب، ومع مدير فني عالمي مثل بيب جوارديولا".