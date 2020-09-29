مدرب بيراميدز: تبديل السعيد بسب الاجهاد.. وننافس على المركز الثاني حتى النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه استحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للتقدم خطوة كبيرة في جدول الترتيب، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء.

وقال تشاتشيتش في تصريحات عقب مباراة الاتحاد التي انتهت بالفوز بهدف دون رد:" حزين من كم الفرص السهلة التي ضاعت في المباراة أمام الفريق السكندري".

وأشار إلى أن الاتحاد لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لبيراميدز مع طرد لاعب الاتحاد في الشوط الأول، ويود شكر لاعبي الفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل ٣ أيام.

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وعن قراره بتغيير عبد الله السعيد، كشف تشاتشيتش أنه تبديل اللاعب بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل ٣ أيام وعاد بعد إصابة قوية، وفضل راحته.

واوضح، أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددي في خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.

وانتقل للحديث عن المنافسة على المركز الثاني، لافتا أنه لا يزال هناك ٤ مباريات متبقية في الدوري والفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثاني ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة.

وأتم:" بيراميدز يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، وحصد النقاط مهم حاليا وراض تماما عن الانتصار".