أصدقاء الأمس.. علاقة التلميذ لامبارد تنقلب مع مدربه السابق مورينيو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
دخل البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام في مشادة كلامية مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، خلال مواجهة بدور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ورصدت عدسات الكاميرا، تبادل الأصدقاء القدامى لامبارد ومورينيو بعض كلمات على خط التماس في ملعب توتنهام هوتسبير، حيث ظهر المدربان في صورة نقاش حاد، حين كانت تشير النتيجة لتقدم البلوز بهدف دون رد.
وتولى مورينو تدريب فريق تشيلسي في وقت سابق، حين كان لامبارد لاعبا في الفريق، وحقق سويا العديد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي نسخة واحدة، بالإضافة لثلاث ألقاب لكأس لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد لدرع الاتحاد الإنجليزي.
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