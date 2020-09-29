هل ينتقل للأهلي؟.. فيفا يأمر بفسخ تعاقد بلايلي مع أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم لصالح الجزائري يوسف بلايلي بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الجزيرة السعودية عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن فيفا خاطب الأهلي وطالبه بتمكين اللاعب من التعاقد مع نادِ آخر.

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وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي منح بلايلي فرصة التعاقد والتوقيع مع نادِ آخر بشكل مجاني، قبل يوم السبت القادم.

وكانت أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بين يوسف بلايلي وأهلي جدة، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين.

الجدير بالذكر أن والد يوسف بلايلي سبق وأن أعلن وجود محادثات بينه وبين مسؤولي الأهلي المصري من أجل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.