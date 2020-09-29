محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على دعم لاعبة التنس ميار شريف بعد خسارتها في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس أمام المصنفة الرابعة عالمياً.
وخسرت ميار شريف في الدور الرئيسي في بطولة التنس المفتوحة أمام التشيكية بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة، والرابعة عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وأجرى الخطيب اتصالاً هاتفياً باللاعبة ميار شريف التي تُعد من أبناء النادي الأحمر في لعبة التنس، وقدم لها الدعم بعد الخسارة في بطولة فرنسا المفتوحة.
وعبر رئيس الأهلي عن فخره وتقديره بلاعبة النادي التي قدمت أداءً أجبر الجميع على احتراما في واحدة من أكبر بطولات التنس عالمياً.
وجاءت رسالة الخطيب للتأكيد على دعم النادي الأهلي لكل أبنائه في كل البطولات والألعاب سواء كانت فردية أو جماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر "لاعبة الأهلي".. الخطيب يدعم ميار شريف بعد الخسارة في رولان جاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.