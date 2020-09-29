تقارير: ديمبيلي يقترب من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، قريب جدا من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن صفقة انتقال ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد ستتراوح قيمتها بين 50 إلى 60 مليون يورو، حيث سيقبل برشلونة بهذا العرض مما يتيح له خفض رواتب الفريق بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصفقة ستمنح برشلونة القوة المالية لإنهاء التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، الذي يعتبر أحد الأهداف ذات الأولوية للمدير الفني رونالد كومان.

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وكان يونايتد قدّم بالفعل عرضًا إلى برشلونة للتعاقد مع ديمبيلي في الموسم الماضي، لكن إصابات اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما أصابت الصفقة بالشلل.

من جانبه، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن يونايتد استهدف ضم ديمبيلي بعد رفض بوروسيا دورتموند الألماني بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى الشياطين الحمر بأقل من 120 مليون يورو.

وأضافت أن يونايتد يدرس إمكانية ضم ديمبيلي على سبيل الإعارة فقط وليس بشكل نهائي، لافتةً إلى أن اللاعب رفض عروضا من ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في الأشهر الثلاثة الماضية.

يُذكر أن ديمبيلي انتقل إلى برشلونة قبل ثلاثة مواسم قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 130 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية كمتغيرات، بعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.