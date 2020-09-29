بيراميدز يتخطى الاتحاد بهدف ويضيق الخناق على الزمالك في وصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزًا، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الاتحاد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

ولعب بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق - ولفريد كانون

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمود حماده - عبد الله السعيد

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خط الهجوم: جون أنطوي

وسجل بيراميدز هدفا في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب ايريك تراوري، لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو الغى الهدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب جون أنطوي مستغلا عرضية رائعة من اللاعب إبراهيم حسن.

وكاد يسجل بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 56، لكن تراوري اهدر فرصة محققة بعد تمريرة من ابراهيم حسن انفرد بعدها تراوري بحارس الاتحاد وسدد الكرة خارج المرمى.

وبتلك النتيجة، وصل فريق بيراميدز إلى 57 بالمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الزمالك، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند الثامن برصيد 38 نقطة.