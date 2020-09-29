يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، حكم لصالح الجزائري يوسف بلايلي بفسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي. وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن فيفا خاطب نادي أهلي جدة بشأن فسخ عقد يوسف بلايلي، مع السماح للاعب الجزائري بالانتقال لنادي آخر بشكل مجاني بموعد أقصاه 3 أكتوبر الموافق السبت المقبل. بشأن فسخ عقد يوسف بلايلي، مع السماح للاعب الجزائري بالانتقال لنادي آخر بشكل مجاني بموعد أقصاه 3 أكتوبر الموافق السبت المقبل. وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين يوسف بلايلي ونادي أهلي جدة بسبب عدم حصول اللاعب الجزائري على مستحقاته لمدة أربعة أشهر ماضية. وارتبط اسم يوسف بلايلي بالانتقال للنادي الأهلي المصري، حيث سبق أن كشف حفيظ بلايلي وكيل أعمال اللاعب عن رغبة القلعة الحمراء في الظفر بخدمات موكله.

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