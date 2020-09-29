بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري ويواصل مطاردة الزمالك على وصافة الدوري

حقق نادي بيراميدز فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.
سجل جون انتوي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة دوراً كبيراً لتقنية الفيديو في المباراة، حيث قرر جهاد جريشة حكم المباراة احتساب ركلة
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز إيريك تراوري هدفاً لبيراميدز، لكن تقنية الفيديو أوضحت أن الكرة لمست يد جون انتوي قبل أن تصل لتراوري.
بهذه النتيجة يحتل نادي بيراميدز المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، ويواصل نادي بيراميدز الضغط على نادي الزمالك ومطاردته على المركز الثاني حيث أن الفارق أربع نقاط فقط، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة.
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