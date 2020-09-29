شاهد.. تشيلسي يتقدم بهدف نظيف علي توتنهام في الشوط الأول

انهي فريق تشيلسي الشوط الأول من مباراته امام مضيفه توتنهام هوتسبيرمتقدماً بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية. كأس رابطة المحترفين الانجليزية. قدم فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد اداءاً متوازناً خلال الشوط الأول ونجح في ترجمة تفوقه الميداني بهدف في الدقيقة 19 عن طريق الألماني تيمو فيرنر من تسديدة متقنة علي يسار حارس المرمي هوجو لوريس. تفوقه الميداني بهدف في الدقيقة 19 عن طريق الألماني تيمو فيرنر من تسديدة متقنة علي يسار حارس المرمي هوجو لوريس. حاول توتنهام ادراك التعادل، الا أن التنظيم الدفاعي الجيد للبلوز حال دون ذلك.

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