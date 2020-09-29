"الفار" يلعب دوري البطولة في مباراة بيراميدز والاتحاد بالدوري

شهد الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، والمقامة علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 0 من عمر الشوط إحتساب جهاد جريشة حكم اللقاء لركلة جزاء بعد أن عرقل

مروان النجار لاعب الاتحاد، ايريك تراوري نجم بيراميدز المنفرد بالمرمي.

وتراجع جريشة عن احتساب ركلة الجزاء بعد رجوعه الي تقنية الفار التي اظهرت أن العرقلة كانت من خراج

منطقة الجزاء، الا أن جريشة أشهر البطاقة الحمراء في وجه النجار.

وبعد دقائق قليلة سجل ايريك تراوري ايضاً هدفاً لصالح بيراميدز، الا أن جريشة تراجع للمرة الثانية عن إحتساب الهدف بعد عودته لـ "الفار" الذي أظهر أن المرة اصطدمت بيد تراوري قبل أن تسكن شباك زعيم الثغر.



