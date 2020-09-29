التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي دون اهداف، وهو اللقاء الذي يستضيفه ملعب ستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز.

شهد الشوط سيطرة واضحة لبيراميدز علي وسط الملعب

في مواجهة تكتل دفاعي لزعيم الثغر، وهو ما أدي الي ندرة في عدد الفرص المتاحة لكلا الفريقين.

وشهد الشوط الأول اثارة كبيرة رغم ندرة الفرص، بعد أن احتسب

جهاد جريشة ركلة جزاء لبيراميدز في الدقائق الاخيرة قبل أن يتراجع عن احتسابها بعد رجوعه لتقنية الفار، قبل أن يطرد مروان النجار لاعب الاتحاد.

وفي آخر لحظات المباراة ينجح ايريك تراوري في تسجيل هدف لبيراميدز الا أن جريشة الغي الهدف بداعي وجود لمسة يد علي اللاعب البوركيني.