فاقوس يهزم كفر صقر بهدف نظيف ودياً

تغلب نادى فاقوس على مركز شباب كفر صقر بهدف نظيف احرزة اللاعب أحمد سمير فى ثانى لقاءات نادى فاقوس الودية إستعداد لإستئناف مباريات الدورى المتبقية من القسم الثالث.

أقيمت المباراة على ملعب مركز شباب كفر صقر .

بدأ الكابتن محسن الشبراوى المدير الفنى لنادى فاقوس الشوط الأول بتشكيل مكون من: حمادة قطب وأحمد عوف وطارق رمضان وعلى محجوب ومحمد سعيد وأحمد طلبة ورضا حسن و عبدالعزيز محمد وشاهين عبدالعزيز والسيد غريب ومحمد كراوش . من: حمادة قطب وأحمد عوف وطارق رمضان وعلى محجوب ومحمد سعيد وأحمد طلبة ورضا حسن و عبدالعزيز محمد وشاهين عبدالعزيز والسيد غريب ومحمد كراوش . وفى الشوط الثانى دفع الشبراوي بفريق آخر يم كل من: السيد يوسف واحمد سعد ومحمد عبدالباقى والسيد الفنان ومحمود عيسى واحمد على وحسام حسن وزيزو الشيخ ومحمود كهربا واحمد سمير واحمد ابوالعلا .

وظهر اللاعبين بصورة جيدة وفورمة عالية ووضح التركيز الشديد على اللاعبين. سعد ومحمد عبدالباقى والسيد الفنان ومحمود عيسى واحمد على وحسام حسن وزيزو الشيخ ومحمود كهربا واحمد سمير واحمد ابوالعلا .وظهر اللاعبين بصورة جيدة وفورمة عالية ووضح التركيز الشديد على اللاعبين. وصرح محسن الشبراوى المدير الفنى أن الفريق بدأ فى استعادة فورمة المباريات خاصة وأن الفريق أمامه مباراة قوية فى الدورى أمام نادى ابوكبير يريد الفوز بها للتقدم خطوة كبيرة فى الجدول.



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