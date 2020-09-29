يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 29-09-2020

يستعد ملعب ستاد توتنهام لفتح ابوابه لاستقبال مباراته القادمة من مباريات ومنافسات رابطة الكرة الانجليزية لموسم 2020/ 2021، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، ومن المقرر أن تكون المباراة بين فريق نادي تشيلسي وفريق نادي توتنهام، وتاتي المباراة ضمن مباريات ثمن النهائي من كأس الرابطة الانجليزية، والتي تسعى فيها كافة الفرق المشاركة للوصول للقب بطل كاس الرابطة، ويدخل فريق نادي تشيلسي منتشيا بفوزه في المباراة السابقة الخاصة به من الرابطة، وقد استطاع اقتناص نقاط المباراة، ولكن في

المقابل سيستغل فريق نادي توتنهام عاملي الارض والجمهور.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي تشيلسي ضد فريق نادي توتنهام اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من سبتمبر من عام 2020، وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة وخمسة واربعون دقيقة مساء بتوقيت

الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات رابطة الكرة الانجليزية.

وقد تقرر أن يتم إقامة المباراة على أرض ملعب ستاد توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية hd 2 ببث اليوم بين فريق نادي تشيلسي وفريق نادي توتنهام على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي رابطة الكرة الانجليزية من مختلف أنحاء العالم اجمع.