اتحاد الكرة ينعي أمير الكويت

نعى اتحاد الكرة الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورة الشيخ صباح وعلقت: "خالص العزاء لشعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت "إنا لله وإنا إليه راجعون". وفاة المغفور له بإذن الله تعالى "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت "إنا لله وإنا إليه راجعون".



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