يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم في كاس الرابطة الانجليزية

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر اليوم الثلاثاء 29-9-2020 علي قناة بي ان سبورت bein sport 2 HD، التى تقام علي استاد توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كاس الرابطة الانجليزية الموسم الجديد 2020 – 2021.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر على بي ان سبورت bein sports live hd

يلتقى فريقى تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 على ارضية استاد توتنهام هوتسبير فى مواجهات دور الـ 16 من بطولة كاس الرابطة الانجليزية بموسمها الجديد 2020 – 2021 ، ويسعى نادى تشيلسي الى تخظى منافسه الصعب اليوم

نادى توتنهام هوتسبير والمرور الى الدور القادم من البطولة، تشيلسي تمكن من الفوز فى المباراة السابقة على نادى بارنسلي بنتيجة 6 اهداف مقابل لاشي ، وتم اعتبار نادى توتنهام هوتسبير فائزأ بعدما لم يتمكن نادى ليتون أورينت من حضور المباراة فى الدور الثالث من البطولة.

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موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في كاس الرابطة الانجليزية

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، و الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفى التوقيات التالية حسب بعض

الدول العربية الاخرى :

⏰ 6:45 بتوقيت موريتانيا

⏰ 7:45 بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر

⏰ 8:45 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان

⏰ 9:45 بتوقيت السعودية، قطر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، جيبوتي، الصومال.

⏰ 10:45 بتوقيت الإمارات وعمان.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير على النايل سات

تذيع قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 1 ، وقناة beIN SPORTS HD 2 مباراة ليفربول وارسنال في بطولة كاس الرابطة الانجليزية عبر التردد التالي :

تردد القناة : 11013.

الاستقطاب : أفقي H.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

القمر : نايل سات.

اسم القناة : beIN Sports HD 2.