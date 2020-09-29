شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بتكرار تجربته عندما كان لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها: «لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم فابذلوا ما بوسعكم مثلي عندما كنت لاعباً«.

وتابع:"أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدربأ لكن حينما كنت لاعباً كان أفضل بكثير بالنسبة لي. وتابع: «حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أر لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادي»