شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو : أمامنا 4 مباريات فاصلة ولدينا مشاكل دفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أن الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي في التعامل مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقال:مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.

وتابع:«سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط».

. واختتم حديثه قائلا :«أمامنا ٤ مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسي هو بطولة دوري أبطال إفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لي تدريب نادي الزمالك».