شكرا لقرائتكم خبر عن بلايلي يفسخ تعاقده مع أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «الجزيرة» السعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكم لصالح الجزائري يوسف بلايلي بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي. ووفقًا للصحيفة، عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن فيفا خاطب الأهلي وطالبه بتمكين اللاعب من التعاقد مع نادِ آخر. وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي منح بلايلي فرصة التعاقد والتوقيع مع نادِ آخر بشكل مجاني، قبل يوم السبت القادم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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