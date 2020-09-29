شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب وزير الرياضة بالتدخل لحل أزمة مباراة سموحة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل فى أزمة مباراة الزمالك وسموحة فى بطولة كأس مصر، المقررة يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل المباراة.

وأبدى مرتضى منصور دهشته من إصرار اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، على إقامة المباراة فى ذلك التوقيت مما يتسبب فى تعرض الفريق لضغط كبير فى ذلك الوقت الحرج الذى يستعد فيه لخوض مواجهتى نصف النهائى أمام الرجاء البيضاوى المغربى.

وقال رئيس الزمالك: «اللجنة الخماسية ترفض تأجيل لقاء سموحة رغم موافقة الطرفين ويقولون على جثتنا، أرسلنا خطابا ونادى سموحة أرسل خطابا ولا أعلم لماذا التعنت، أحذركم من غضبة الجماهير، كيف ألعب يوم 5 أكتوبر فى الإسماعيلية، ثم أواجه وادى دجلة فى القاهرة يوم 8 وبعدها حرس الحدود فى الإسكندرية يوم 12 وبعدها أسافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل موعد المباراة بخمسة أيام فقط». وأضاف: «أطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل وممارسة سلطاته، إصرار اللجنة الخماسية على موقفها يهدد مهمة الزمالك الوطنية فى البطولة الإفريقية». من ناحية أخرى،