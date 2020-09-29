شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحسم خليفة «فايلر» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم خلال الساعات القليلة المقبلة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مصير المدرب الأجنبى للفريق الكروى الأول الذى سيتولى المهمة خلفا للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الذى تمسك بالحصول على إجازة رسمية بداية من أول أكتوبر المقبل، وهو ما رفضه الخطيب وتمسك برحيله عن القلعة الحمراء فى حالة حصوله على الإجازة باعتبار أنه طلبها فى توقيت غير مناسب يستعد فيه الفريق لمواجهة الوداد المغربى.. ويضع رئيس النادى، محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق ضمن المرشحين لتولى المهمة فى حالة عدم التوصل لاتفاق نهائى مع مدرب أجنبى.

عكف «بيبو» خلال الأيام الماضية على دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، منهم رودلفو أروابا رينا المدير الفنى للوصل الإماراتى، وهيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودى، إلى جانب عدد من المدربين الأجانب الذين لم يستقر على اختيار أحدهم. من جهة أخرى، يدخل الفريق الكروى الأول اختبارا جديدا أمام الترسانة فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلى «السلام» فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة الوداع للسويسرى رينيه فايلر الذى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء.

يبحث الأهلى عن الفوز لمواصلة رحلة جديدة نحو التتويج بلقب جديد، بعدما نجح فى حسم الدورى الممتاز قبل نهاية الموسم بـ 7 أسابيع، كما أن المباراة سيكون عنوانها وداع المدرب السويسرى رينيه فايلر، الذى حزم حقائبه ويستعد للسفر إلى بلاده غدا، وسط أنباء قوية عن إنهاء علاقته بالأهلى والاكتفاء بالفترة الماضية التى قضاها مع الفريق نحو الفوز بالدورى، خاصة مع وجود بند يسمح له بالرحيل فى أول 10 أيام من الشهر المقبل، وهو ما جعل إدارة الأهلى تبحث مبكرًا عن البدائل.

وركز رينيه فايلر، المدير الفنى، خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة، بجانب مشاهدة تسجيلات لمباريات الترسانة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة. على الجانب الآخر، صعد الشواكيش بعد تخطى نادى 6 أكتوبر بالدور التمهيدى بنتيجة 4-2، ثم عبور المريخ بنتيجة 4-1، ثم تخطى الأوليمبى بنتيجة 2-1 فى آخر الأدوار التمهيدية، ثم عبور إنبى بركلات الترجيح فى دور الـ 32، ويعانى الفريق الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية من تدنٍ كبير فى مستوى الأداء وفى النتائج، مما جعله عرضة للهبوط لدورى الدرجة الثالثة.. ويسعى الفريق الذى يقوده شاكر عبدالفتاح لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدورى والظهور بشكل جيد وأداء مباراة قوية ومشرفة.