شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين «مانشستر سيتى» و«بنفيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم مسؤولو نادى مانشستر سيتى إبرام صفقة تبادلية مع نظيره بنفيكا البرتغالى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وبحسب صحيفة ماركا، فإن الأرجنتينى نيكولاس أوتاميندى، مدافع مانشستر سيتى، رحل لصفوف بنفيكا مقابل 15 مليون يورو.

فى حين رحل روبن دياز، مدافع بنفيكا، لصفوف مانشستر سيتى، مقابل 68 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين و600 ألف كإضافات متعلقة بتحقيق أهداف معينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق فى انتظار الفحوصات الطبية لأوتاميندى ودياز. كان المان سيتى قد أظهر حاجته الشديدة للتعاقد مع مدافع، بعد الخسارة المذلة أمام ليستر بنتيجة (2-5)، أمس الأحد، فى إطار البريميرليج.

من جهة أخرى، قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الذى تلقى الهزيمة، على يد ليستر سيتى (2-5) إنه يجب تقبل الأمر ومواصلة المضى قدما.

ورغم إشارة المدرب الإسبانى للغيابات التى يعانى منها الفريق، فإنه رفض أن يكون هذا سبب الخسارة لأنه تمكن فى المواجهة الأولى للفريق فى البريميرليج من تحقيق الفوز على وولفرهامبتون، فى ظل تلك الغيابات. صرح المدرب متسائلا: «فى مباراة وولفرهامبتون لم يمثل هذا الأمر مشكلة، فلماذا تعد مشكلة حاليا وفجأة؟»، وأكد أن فريقه امتلك مشاكل فى الهجوم. وتابع جوارديولا: «لقد واجهنا مثل هذا النوع من الدفاع فى العديد من المرات. لم يقوموا بالضغط لمدة 80 دقيقة ولكن يتوجب عليك منعهم من تخطيك وتواجدهم فى مواقف خطرة» وأكد المدرب الإسبانى: «لقد تحدثنا بين شوطى اللقاء أننا قدمنا أداء جيدا وحاولنا تجنب ارتكاب الأخطاء، ولكن لسوء الحظ تلقينا الهدف الثانى والثالث وبعد ذلك أصبحت الأمور أكثر صعوبة»

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