شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تفصل «كويسانس» عن «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى أن الفرنسى ميكايل كويسانس، لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألمانى، يحظى باهتمام ليدز يونايتد الإنجليزى. وأوضحت صحيفة «ليكيب» أن ليدز ومديره الفنى الأرجنتينى مارسيلو بيلسا، يرغبان فى التعاقد مع اللاعب الفرنسى الشاب. وأشارت نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها أن المقابل المالى لضم كويسانس (21 عامًا) سيبلغ نحو 20 مليون يورو، وأن العقد سيمتد حتى 2025 حال تمت الصفقة.

كان بايرن تعاقد مع كويسانس فى صيف 2019 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بمقابل مالى بلغ نحو 10 ملايين يورو. ووقع كويسانس على عقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى 2024، لكن اللاعب لم يفرض نفسه على تشكيلة بايرن ميونخ، رغم إبداء عدد من الأندية الفرنسية رغبتها فى ضم اللاعب.

فيما، حصل أندريج كراماريتش، نجم هوفنهايم، على جائزة أفضل لاعب فى الجولة الثانية من الدورى الألمانى، بعد أدائه المميز ضد بايرن ميونخ. وقاد كراماريتش فريقه هوفنهايم، لفوز كبير وغير متوقع على بايرن ميونخ، حامل لقب الدورى الألمانى وبطل دورى أبطال أوروبا، بنتيجة (4-1).

وتمكن كراماريتش من تسجيل الهدفين الثالث والرابع لهوفنهايم فى شباك مانويل نوير، حارس مرمى العملاق البافارى. يتصدر كراماريتش قائمة ترتيب هدافى البوندسليجا بعد مرور جولتين، بعدما سجل 5 أهداف حتى الآن، فيما يعتلى هوفنهايم قمة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.