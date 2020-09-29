شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الجميع في الزمالك علي قلب رجل واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن إسماعيل يوسف، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك على قدرة لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المنافسة عيل لقدب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية .

وقال تيجانا الكرة المصرية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: الجميع في نادي الزمالك سواء داخل مجلس الإدارة أو الجهاز الفني وإدارة الكرة واللاعبين على قلب رجل واحد خلف المدير الفني الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو من أجل تحقيق حلم الملايين من الجماهير .

وتابع: الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين اصحاب الخبرات الدولية وعليهم ترجمة ذلك في في البطولة الإفريقيةمن اجل اسعاد جمهورهم