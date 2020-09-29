شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاتحاد .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى الشوط الأول، من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، والتى تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

شهد الشوط قوة وندية بين الفريقين، وسعى كل فريق لهز شباك منافسه، وفى الدقيقة 41 ارتكب مروان النجار لاعب زعيم الثغر خطأ مع إريك تراورى، ليحتسب الحم جهاد جريشة ركلة جزاء، ثم عاد للفار ليحتسبها من على حدود منطقة الجزاء ويشهر البطاقة الحمراء لمران النجار.

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وفى الدقيقة 46 أحرز إريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز، وبالعودة لتقنية الفار قرر الحكم إلغاء الهدف، بداعى ارتطام الكرة بيد جون أنطوى، قبل تسجيلها بالمرمى