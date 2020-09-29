شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينعى وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" انا لله وانا اليه راجعون".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر 2020.

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وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن اليوم الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.