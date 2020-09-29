شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تطبيق تقنية حكم الفيديو فى مباريات كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى مباريات كأس مصر المقبلة بداية من مباراة الأهلى والترسانة المقرر لها غدا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فيما قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف مكافآت منتخب الشباب مواليد 2001، بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والخاص بدورة الإسكندرية الودية والمباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الماضية وذلك تحفيزا لهم قبل المشاركة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وتوصل الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة عادل محفوظ، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة على إقامة مباراة ودية مع الفراعنة الصغار بعد غد الخميس، على أن تقام المباراة فى تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا التى تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل فى موريتانيا.

من ناحية أخرى، جدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم تأجيل مباراة الزمالك وسموحة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية، فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى وتقديم الفريق السكندرى لمستوى مميز منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق خلفا لحمادة صدقى.