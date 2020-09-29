شكرا لقرائتكم الأهلى يبلغ السويسرى فايلر بفسخ عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادى الأهلى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بفسخ العقد بين الطرفين بعد غد، الخميس، فى الأول من أكتوبر المقبل وهى المدة المُحددة بين الطرفين لتجديد العقد أو فسخه دون شرط جزائى.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى أبلغت فايلر منذ قليل بعدم بقائه مع الفريق ورحيله عقب مباراة الترسانة فى الكأس، واكد مسئولو الأهلى لفايلر انه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق فى البطولة الافريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.