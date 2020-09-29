شكرا لقرائتكم فالنسيا يخطف فوزاً صعباً من ملعب ريال سوسييداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فالنسيا لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل الفوز على مضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الأوروغوياني ماكسي غوميز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 75، فيما ألغى الحكم هدفاً لأصحاب الأرض عن طريق الفرنسي روبان لو نورمان في الدقيقة الأخيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى سبع نقاط في الصدارة من أربع مباريات مقابل ست نقاط من ثلاث مباريات لريال بيتيس وغرناطة صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب ويحل ريال سوسييداد في المركز الرابع بخمس نقاط.