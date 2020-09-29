لاعب ليفربول الجديد تياغو الكانتارا مصاب بكورونا

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أصيب الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول الجديد، بكورونا، وهو يعزل نفسه حتى شفائه.

لندن: أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عن إصابة لاعب وسطه الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام معدودة على وصوله الى "أنفيلد" من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال ليفربول في بيان الثلاثاء "جاءت نتيجة تياغو ألكانتارا إيجابية بـ +كوفيد-19+ وهو يعزل نفسه حاليا وفقا للإرشادات اللازمة"، مضيفا "لطالما التزم النادي، وسيواصل، بجميع البروتوكولات المتعلقة بـ+كوفيد-19+ وسيبقى تياغو في عزلة ذاتية للفترة الزمنية المطلوبة".

وغاب ابن الـ29 عاما عن المباراة التي فاز بها ليفربول الإثنين على أرسنال 3-1 في الدوري الممتاز، وسيكون غائبا بالتأكيد عن تجدد المواجهة بين الفريقين الخميس في ثمن نهائي كأس الرابطة، إضافة الى مباراة الدوري الأحد ضد أستون فيلا، لكنه قد يعود لخوض دربي ميرسيسايد ضد الجار اللدود إيفرتون على ملعب الأخير في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز الإثنين إن 10 أشخاص، من دون أن تحدد إذا كانوا لاعبين أو عاملين في طواقم الأندية، مصابين بفيروس "كوفيد-19" استنادا الى الفحوص التي أجريت الأسبوع الماضي، وهذا أكبر عدد إصابات في أسبوع واحد منذ بدء الاختبارات الجماعية في أيار/مايو الماضي.

وانضم ألكانتارا الى ليفربول في وقت سابق من الشهر الحالي بعد سبعة مواسم بقميص بايرن ميونيخ الذي أحرز معه الموسم المنصرم ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وخاض ابن الـ29 عاما مباراة واحدة حتى الآن بقميص "الحمر" حيث دخل كبديل في بداية الشوط الثاني من مباراة الدوري ضد تشلسي (صفر-2) في 20 الشهر الحالي.

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