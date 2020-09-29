شكرا لقرائتكم خبر عن تمزيق «ليستر» لمانشستر سيتى يسيطر على صحف إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة مؤخرا بالخسارة الكبيرة التى تكبدها مانشستر سيتى أمام ليستر سيتى أمس بنتيجة (2- 5) بفضل هاتريك نجم الثعالب جيمى فاردى، إلى جانب تسليط الضوء على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التى احتسبت لنيوكاسل أمام توتنهام. وعنونت صحيفة «ميرور»: «أوقات صعبة لبيب.. ماكينة أهداف الثعالب تكبد جوارديولا هزيمته الأسوأ».

أما صحيفة «مترو» فكتبت: «بيب يسقط فى الأوقات الصعبة.. بطل الهاتريك جيمى يتألق مع ليستر فى تحطيم الثعالب للسيتى» ومن جانبها، عنونت صحيفة «ديلى إكسبريس»: «هذا هراء بالكامل.. بروس يدافع عن السبيرز بعد حصول نيوكاسل على ركلة جزاء هدية» وبدورها، عنونت صحيفة «التايمز»: «فاردى يمزق السيتى إربًا» كما عنونت صحيفة «الجارديان»: «لسنا أقوياء بما فيه الكفاية.. جوارديولا يطلب المزيد من الإيمان بعد تسجيل ليستر خمسة» من جانبه، أنشد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتى، المديح لهداف الفريق جيمى فاردى عقب الثلاثية التى سجلها فى مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى، لكنه حذر فريقه من الاعتماد بشكل كبير على المهاجم الإنجليزى.

وأحرز فاردى (33 عاما) هدفين من ركلتى جزاء، وأضاف آخر بعد لمسة رائعة بالعقب من مدى قريب، مستفيدا من تمريرة زميله المنضم حديثا تيموتى كاستانى، بينما هز جيمس ماديسون ويورى تيليمانس الشباك أيضا.

وسجل سبعة لاعبين مختلفين من ليستر الأهداف، ويأمل رودجرز استمرار ذلك خلال الموسم. وأضاف: «بالنسبة لى، إمكانية تسجيل عدد من اللاعبين للأهداف أمر جيد.. يأتى جيمى فى المرتبة الأولى من حيث هدافى الفريق، لكن نملك لاعبين آخرين يمكنهم التسجيل، رأينا هارفى بارنز كان قريبا من هز الشباك فى بعض مناسبات.. ماديسون شارك كبديل وسجل، وكذلك يورى تيليمانس أظهر مدى اتزانه ورباطة جأشه». وأردف: «بشكل عام من المهم أن يكون لدينا العديد من اللاعبين القادرين على هز الشباك» وسيلتقى ليستر، الذى يتصدر ترتيب الدورى بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، مع وست هام يونايتد فى المسابقة، الأحد المقبل.

وأعرب مهاجم ليستر سيتى، جايمى فاردى، عن سعادته بتسجيل 3 أهداف فى فوز فريقه على مضيفه مانشستر سيتى، ورفع فاردى رصيده إلى 5 أهداف فى صدارة هدافى البريميرليج، علما بأنه توج هدافا للبطولة الموسم الماضى بـ23 هدفا.

وقال فاردى، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سي): «كانت نتيجة رائعة، غيرنا بعض الأمور تكتيكيا اليوم إدراكا منا بإمكانية خلق الفرص عند الحصول على الكرة واختراق ضغطهم، التزمنا بالأمر طوال الوقت واحتفظنا بإيماننا بأنفسنا» وتابع: «الأمر المهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وفعلنا ذلك من خلال أداء رائع، إنها مجرد البداية ويجب أن نواصل التقدم وإظهار ثباتنا» وعن قيامه بتنفيذ ركلتى جزاء خلال اللقاء، أوضح: «الأمر يشبه لعبة القط والفأر، إنها مقامرة فى كلتا الحالتين.. أعرف أين سأضع الكرة، وأعرف أين سيذهب (الحارس)، سعيد للغاية للحصول على الأهداف». وختم: «إنها مجرد البداية، الطريقة التى أنهينا فيها الموسم الماضى لم تكن جيدة كفاية، لذلك يجب علينا مواصلة التقدم».

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