شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول يعلن إصابة تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا إصابة نجمه تياجو ألكانتارا، بفيروس كورونا، وانتقل تياجو، قبل أيام من بايرن ميونخ الألماني إلى ليفربول مقابل حوالي 30 مليون يورو.
وقال النادي الإنجليزي في بيان مقتضب: «أثبت الاختبار الذي خضع له تياجو ألكانتارا، إصابته بفيروس كورونا المستجد».
وأضاف البيان: «تياجو يخضع حاليًا للعزلة المنزلية ويتبع الإرشادات اللازمة».
وتابع: «سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيظل تياجو في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المحددة».
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