شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى «سان جيرمان» بسبب عقوبة «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن قلقه بشأن مصير نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، قبل مراسم قرعة دورى أبطال أوروبا، يوم غد، الخميس.

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «نعم أنا قلق، ولكن ليس من القرعة، بل بسبب جلسة لجنة الانضباط اليوم، الأربعاء، للفصل في أزمة نيمار وألفارو جونزاليس، مدافع مارسيليا، لقد صرحت من قبل بأن المنافس بلغ إجمالى عقوبته 4 مباريات مقابل 14 مباراة للاعبى باريس، إنه أمر غير عادل، ولا أفضل الحديث أكثر من ذلك».

وأضاف: «لقد أبلغنى نيمار بشعوره ببعض الآلام خلال مباراة ريمس، أعتقد أنها كدمة، وسأتحدث مع طبيب الفريق للاستفسار عن الأمر، لقد بذل مجهودا دفاعيا كبيرا في المباراة، كنت أريده أن يؤدى مهام صانع الألعاب، لكنه مال كثيرا للاعب الوسط».

وانتقل المدرب الألمانى لانتقاد لاعبيه: «كان يتعين علينا حسم المباراة في أول 20 دقيقة، نعم حققنا الفوز بهدفين، ولكن أهدرنا 8 فرص واضحة للتهديف، نحتاج لأن نكون أكثر جدية وشراسة على المرمى، وإذا كان بإمكاننا الفوز بثمانية أهداف، فلا نتأخر، يجب أن نكون حاسمين على المرمى حتى آخر دقيقة في المباراة».