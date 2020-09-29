شكرا لقرائتكم خبر عن لتميزه داخل وخاج الملعب.. «الفيل الإيفوراي» يحصد جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسي المعتزل، جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عام 2020. وقال موقع اليويفا، إن هذه الجائزة تمنح وفقًا للإنجازات البارزة والتميز على المستوى الاحترافي، كما أنها تعود للصفات الشخصية المثالية، والتى يتميز بها الفيل الإيفواري لعمله الدائم على المساعدة لتحسين حياة الأطفال في البلدان النامية عقب الاعتزال، بالإضافة إلى التزامه وتميزه داخل وخارج الملعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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