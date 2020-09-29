شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم برشلونة يغيبون عن التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى برشلونة اليوم مرانه الثاني هذا الأسبوع في غياب أغلب لاعبيه الأساسيين، الذين سيعودون الأربعاء للتدريب استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس يوم الخميس المقبل.
ومن بين اللاعبين الـ11 الذين شاركوا في أول مباراة للبارسا بالليجا مساء الأحد الماضي أمام فياريال على ملعب كامب نو انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة، تدرب فقط الحارس نوربرتو مورارا «نيتو» والمهاجم أنسو فاتي الثلاثاء بمدينة خوان جامبر الرياضية. وشارك في مران الفريق الأول معهما كل من رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وبدري.
كما شارك في المران لاعبون من الفريق الرديف، هم إينياكي بينيا وأرناو تيناس ورونالد أراوخو وسانتياجو راموس مينجو وريكي بويج وكونراد دي لا فوينتي.
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