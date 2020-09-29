شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لإستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى اليوم، وذلك في اطار الإستعداد للمواجهة الصعبة مع فريق الإسماعيلى والتى ستقام ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدورى العام.

وطالب المدير الفنى من لاعبيه سرعه اغلاق صفحة مباراة الحدود الأخيرة والتى فاز فيها سموحه بهدفين نظفيين من أجل التركيز على مواجهة الدراويش الصعبة خاصة وأن الفريق يبحث بقوة عن الهروب من دوامة الهبوط التي تطارده.

وسيقوم المدير الفنى بعقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة الحدود فضلا عن بعض الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة الدراويش المقبلة.

هذا ويواصل احمد سامى المدير الفنى مشاهدة مباريات الإسماعيلى الأخيرة في الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في منافسه قبل وضع خطة عبور المباراة وتأمين المركز الخامس بشكل نهائى من منافسيه

ويخضع فريق سموحه والجهاز الفني،غدا لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» المرتقبة أمام الدارويش.

و أبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير بعد المستوى الفنى والبدنى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مواجهة الحدود الأخيرة رغم ضغط المباريات المتتالية والتى لم تمنح اللاعبين فرصة طيبة للراحة .

وأكد انه سعيد بالجماعية التي ظهرت في المباراة الأخيرة ،خصوصا وأنه يسعى منذ توليه تدريب سموحه إلى وضع بصمة الجماعية على أداء اللاعبين .

وأختتم سامى كلامه موجهاً الشكر إلى فرج عامر رئيس النادى بسبب الدعم الدائم له ولجهازه المعاون واللاعبين.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، وخاض الفريق 30 مباراة بالدورى حتى الآن.

[29/‏9 3:57 م] وائل طايع الاذاعة والتلفزيون: حلم البطولة العربية يداعب سموحة بعد انتفاضة سامي

أصبح حلم البطولة العربية مطارداً لأذهان لاعبي وإدارة نادي سموحة السكندري بعد الانتفاضة الواضحة التي يقوم بها الفريق السكندري في الفترة الأخيرة منذ تعيين أحمد سامي مديراً فنياً للفريق.

وحقق أحمد سامي المدير الفني لسموحة طفرة كبيرة مع النادي السكندري بعدما حصد 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل في لقاءين فقط أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما كما تعادل دون أهداف خارج دياره مع وادي دجلة دون أهداف.

وجمع سموحة مع سامي 11 نقطة من أصل 15 ما ساهم في تحسين ترتيب الفريق من المركز التاسع إلى الخامس وأصبح منافساً بقوة على التواجد في المربع الذهبى.

الحلم العربي أصبح أهم الأهداف في أذهان سموحة خاصة أن المركز الخامس سيكون كفيلاً بمشاركة سموحة في البطولة العربية حال إقامتها في الموسم الجديد وهو الأمر الذي سيكون الأول للفريق السكندري في تاريخه.

وحرص أحمد سامي على تحفيز لاعبيه لمواصلة النتائج الطيبة وإنهاء الدوري في الموسم الحالي بالمركز الخامس وحصد النقاط في الجولات الأربع المتبقية أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاصة ونادي مصر.