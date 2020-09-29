شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد «الكالتشيو».. الدوري الإيطالي يتعطل أسبوعين لمحاربة كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت موقع صحيفة «لا ريبوبليكا»، أن الدوري الإيطالي مهدد بالإيقاف لمدة أسبوعين على أقل تقدير بسبب تفشي فيروس كورونا مرة أخرى بين أندية «الكالتشيو» خاصة بعد أن أعلن نادي جنوي الإيطالي عن ظهور 14 حالة جديدة مصابة بكوفيد19، فضلا عن دخول فريق نابولي في عزل صحي كامل حتى خضوعه لمسحات كورونا جديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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