شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يثير مخاوف زيدان من جديد داخل الفريق الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن إيدين هازارد، اقترب من العودة مجدداً لصفوف فريق الملكي، خلال الفترة المقبلة، ولكن أمر مشاركته في المباريات والتدريبات الجماعية لم يحسم حتى الآن.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نشرها موقع «ماركا»، إن اللاعب البلجيكي يتدرب بقوة ولكن ليس بشكل كاف مما يجعلني متخوفا من عودة إصابته مرة أخرى، دعونا نرى ماذا يحدث مستقبلاً.