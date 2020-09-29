شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يستدعي إيريك تراوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز خطاباً رسمياً من الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطره فيه باستدعاء النجم إيريك تراوري لمعسكر المنتخب في التجمع الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الخطاب تضمن سفر اللاعب بداية من يوم ٤ أكتوبر على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم ١٣ من نفس الشهر.
شدد على أن المهاجم البوركيني الدولي سيشارك مع منتخب بلاده في مباراتين وديتين دوليتين أمام الكونغو ومدغشقر يومي ٩ و١٢ من شهر أكتوبر المقبل.
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