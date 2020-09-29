برشلونة يتفوق على بايرن ميونيخ ويحسم صفقة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 كشفت شبكة "بي ان سبورتس" الإخبارية أن نادي ​برشلونة​ الإسباني، توصل لإتفاق مع نادي ​أياكس أمستردام​ الهولندي للحصول على خدمات لاعبه الأميركي ​سيرجينو ديست​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن" برشلونة حسم صفقة ضم لاعب أياكس أمستردام سرجينو ديست، الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام". وتواجد ديست على رادار عدة نوادي في القارة العجوز أبرزها ​بايرن ميونيخ​ الالماني إلا أن النادي الكتالوني نجح بالحصول على توقيعه بعد منافسة شرسة بين الناديين.

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