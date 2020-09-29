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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة رولان غاروس للتنس: جابر الى الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بعد فوزها على دياز كارينا من كازخستان.
ففي الدور الاول للبطولة، فازت جابر على كارينا بمجموعتين مقابل واحدة، وبواقع 6-4، 3-6 و 6-1.
وستواجه البطلة التونسية في الدور الثاني اللاعبة اليابانية ناوو هيبينو المصنفة 72 عالميا.
وكانت اللاعبة اليابانية قد أزاحت الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-0).
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