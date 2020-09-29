بطولة رولان غاروس للتنس: جابر الى الدور الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بعد فوزها على دياز ​كارينا​ من كازخستان.

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ففي ​الدور الاول​ للبطولة، فازت جابر على كارينا بمجموعتين مقابل واحدة، وبواقع 6-4، 3-6 و 6-1.

وستواجه البطلة التونسية في الدور الثاني اللاعبة اليابانية ناوو هيبينو المصنفة 72 عالميا.

وكانت اللاعبة اليابانية قد أزاحت الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-0).