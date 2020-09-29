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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توديبو يقترب من الانضمام الى ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب مدافع برشلونة الشاب جان كلير توديبو من الانضمام الى احد اندية الدوري الانكليزي الممتاز.
وبحسب موقع لو 10 سبورت الفرنسي فان رحلة توديبو مع النادي الكتالوني قد بلغت خواتيمها ومن المتوقع مغادرته خلال سوق الانتقالات الحالي.
واشار التقرير الى ان ايفرتون الانكليزي قد استقر على توديبو لتعزيز خطهم الخلفي.
واك توديبو البالغ من العمر عشرين عام قد انضم الى البلوغرانة قادما من نادي تولوز في عام 2019 الا انه لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيل الاساسي لينتهي به المطاف معارا الى نادي شالكه في الموسم الماضي.
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