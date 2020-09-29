شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توديبو يقترب من الانضمام الى ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب مدافع ​برشلونة​ الشاب ​جان كلير توديبو​ من الانضمام الى احد اندية الدوري الانكليزي الممتاز.

Advertisements وبحسب موقع لو 10 سبورت الفرنسي فان رحلة توديبو مع النادي الكتالوني قد بلغت خواتيمها ومن المتوقع مغادرته خلال سوق الانتقالات الحالي. واشار التقرير الى ان ​ايفرتون​ الانكليزي قد استقر على توديبو لتعزيز خطهم الخلفي. واك توديبو البالغ من العمر عشرين عام قد انضم الى البلوغرانة قادما من نادي تولوز في عام 2019 الا انه لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيل الاساسي لينتهي به المطاف معارا الى نادي شالكه في الموسم الماضي.

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