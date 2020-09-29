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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يدخل الصراع على عوار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
دخل نادي يوفنتوس الإيطالي السباق القائم بين الاندية الاوروبية للحصول على خدمات نجم وسط ليون حسام عوار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فأن إدارة اليوفي قدمت لأولمبيك ليون عرضا رسميا من أجل شراء عوار.
وأضافت الشبكة أن مسؤولي اليوفي لم يكشفوا عن العرض المقدم.
وكان جان ميشيل أولاس رئيس ليون قد اشار الى انه يخطط لبيع عوار بمقابل مادي يزيد عن 40 مليون يورو.
وارتبط عوار اسمه بالانتقال إلى أندية عديدة أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي إضافة إلى برشلونة الإسباني.
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