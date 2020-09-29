شكرا لقرائتكم محمد عادل يهنئ لاعبى المقاولون بتحقيق أكبر فوز هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، اللاعبين والجهاز الفنى على الفوز الكبير الذى حقق الفريق على حساب نادى مصر بسداسية، ليحقق الفريق رقما قياسيا بأكبر فوز هذا الموسم.

وأكد فتحى للاعبين ثقته فى تحقيق ختام جيد للموسم وتحقيق الهدف بالتواجد فى المربع الذهبى والتأهل للبطولة الافريقية.

استعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.

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حيث أضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.