شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر صرف مكافآت منتخب الشباب أول أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف مكافآت منتخب الشباب مواليد 2001، بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والخاص بدورة الإسكندرية الودية والمباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الماضية، وذلك تحفيزا لهم قبل المشاركة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وتوصل الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة عادل محفوظ، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة على إقامة مباراة ودية مع الفراعنة الصغار بعد غد الخميس، على أن تقام المباراة فى تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا التى تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل فى موريتانيا.